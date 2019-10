Mourinho visita magnata árabe dono do Almería e avisa: «Aqui sou o 'Special Two'»

O árabe Turki Al-Sheikh, dono do Almería, costuma realizar umas tertúlias de futebol em casa, para as quais convida treinadores de futebol desempregados. Por lá já passaram Pablo Machín, Julio Velázquez, Aitor Karanka, Quique Setién, Abelardo, Ángel Cappa e Zdenek Zeman, sendo que o último foi José Mourinho.O técnico português, despedido em dezembro do ano passado do Manchester United, fez questão de avisar o magnata árabe que em sua casa não é o 'Special One'."Aqui sou o 'Special Two'. O 'Special One é o Pedro [Emanuel]. É o teu treinador e tem todo o meu apoio. Não tenho falado muito com ele, mas é uma pessoa fantástica. Acredito que com ele vais concretizar os sonhos que tens para o Almería", sublinhou o técnico.Mourinho foi treinador de Pedro Emanuel no FC Porto. Juntos ganharam a Liga dos Campeões, a Taça UEFA e dois campeonatos.