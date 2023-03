Mulher saca de revólver com seis balas em jogo de benjamins em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Detenida una mujer tras empuñar un revólver armado con seis balas en un partido de fútbol de niños de seis años pic.twitter.com/NKbbMhyLE5 — Cotillea Conmigo (@cotilleaconmigo) March 27, 2023

Uma mulher, de nacionalidade francesa, foi detida pela polícia espanhola após sacar de um revólver carregado com seis balas, nas bancadas de um estádio situado em Alcobendas, Madrid, durante um jogo de benjamins.Um homem que estava a assistir ao encontro deu o alerta, tendo levado à ação de alguns pais das crianças que estavam em campo - entre eles dois polícias que estavam fora de serviço -, que imobilizaram a mulher e ainda lhe tiraram a arma, antes de chamarem as autoridades, como se pode ver nas imagens divulgadas pela 'Antena 3 Notícias'.A mulher, que usava uma peruca, acabou então detida, sendo que ainda tinha no bolso mais cartuchos, quatro petardos e uma lata de spray pimenta.