Multado na estrada e suplente na Champions: Guarda-redes do Barcelona teve noite madrasta

Há dias em que mais vale não sair de casa. Que o diga Neto, guarda-redes do Barcelona, que na passada quarta-feira teve uma noite para esquecer.





Os blaugrana defrontaram o Dínamo Kiev, em casa, e a viagem antes do jogo começou logo por ser um mau presságio. O brasileiro, de 31 anos, foi parado no trânsito pela polício e recebeu uma multa de 200 euros. Tudo porque o guardião foi apanhado a ultrapassar uma linha contínua muito perto do Camp Nou. Pelo meio, ainda deverá perder três pontos na carta de condução, tendo em conta que a infração é vista como muito grave.Dentro das quatro linhas, Neto também não teve melhores notícias, pois ficou a saber que iria ficar no banco. O brasileiro foi relegado por Ter Stegen e o alemão até acabou por ser uma das principais figuras (ou mesmo a maior) na vitória da formação de Ronald Koeman, por 2-1. Neto vinha a ser titular devido à lesão do concorrente na posição, mas o erro cometido frente ao Alavés, em que perdeu a bola numa zona proibida num lance que resultou em golo, acabou por ser fatal. Agora, Ter Stegen já mostrou estar a cem por cento e vai ser difícil tirar-lhe o lugar.