Muniain renova contrato com o Athletic Bilbao até 2024

O jogador Iker Muniain, do Athletic Bilbao, renovou contrato até 30 de junho de 2024, num acordo que não prevê qualquer cláusula de rescisão, anunciou esta quarta-feira o clube da liga espanhola.O Athletic e o jogador "concordaram em eliminar a possibilidade de rescisão antecipada do contrato, pagando uma cláusula de rescisão", explicou o clube numa publicação acompanhada por uma fotografia com o presidente Josu Urrutia e o jogador.O jogador vai dar uma conferência de imprensa, na próxima quinta-feira, a seguir ao treino, na qual irá falar sobre a renovação de contrato para as próximas cinco temporadas.Iker Muniain já participou em 359 jogos oficiais com a camisola do clube, no qual apontou 51 golos ao longo da carreira, estando a cumprir a décima temporada ao serviço do Athletic, no qual se estreou no dia 30 de julho de 2009 num jogo contra o Young Boys.