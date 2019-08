Na Colômbia propõem um pacto nacional para odiar Zidane

James Rodríguez tem sido um dos grandes protagonistas do mercado de transferências. O jogador colombiano tem contrato com o Real Madrid, mas os merengues não contam com ele, não o tendo utilizado em nenhum encontro de pré-temporada. Nápoles e Atlético Madrid são clubes interessados nos seus serviços, mas o jogador continua, para já, no Santiago Bernabéu.





Esta situação está a gerar revolta na Colômbia. O antigo vice-presidente do país, Humberto de la Calle, recorreu ao Twitter para propor... um pacto nacional para odiar Zinedine Zidane, treinador dos merengues."Proponho um pacto nacional: se estamos condenados a odiar, que nos ponhamos de acordo em odiar Zidane. Viva James!", escreveu, numa publicação que, entretanto, foi apagada.