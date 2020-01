Nada de malas ou acessórios de luxo: as regras apertadas que Raúl impôs no Castilla

Raúl está empenhado em deixar a sua marca pessoal no Castilla e, segundo a 'Marca', definiu uma série de regras que todos os jogadores do clube têm de cumprir. As mais peculiares dizem respeito à forma como os jogadores se devem vestir, com a utilização das roupas fornecidas pelo clube e prescindindo de adereços de luxo. A ideia, de acordo com o referido jornal, passa por colocar os jogadores ao nível da realidade da Segunda B, o campeonato no qual a formação secundária dos merengues atua."Não se pode ir jogar a Las Rozas com uma mochila da Louis Vuitton de 600 euros. Todos os jogadores devem estar com a roupa que é dada pelo clube", terá dito o técnico numa reunião com os seus jogadores, na qual proibiu também o uso de auriculares ou sapatilhas caras, assim como outro qualquer acessório que possa denotar algum luxo.Para lá das regras de indumentária, Raúl definiu também que todos os jogadores têm de estar no centro de treinos uma hora e meia antes do arranque de cada dia de trabalho, havendo multas bem pesadas para quem não o fizer. Na prática, com todas esta regras Raúl pretende ensinar valores importantes como a responsabilidade, humildade, respeito e sacríficio, tudo em prol da equipa.Por agora, e cumprida praticamente metade da temporada, os resultados ainda não serão aqueles que certamente esperaria, já que o Castilla é apenas 12.º, com 22 pontos, já a 8 do quarto posto, que vale entrada no playoff de acesso à Segunda Divisão.