Namorada de Valverde explica festejo: «Queria desmentir a notícia de aborto... Preparámo-nos para o pior»

Fede Valverde marcou para o Real Madrid na final do Mundial de Clube, diante do Al Hilal, e apontou para o céu. Nas redes sociais, a namorada do jogador uruguaio explicou o festejou e deu uma boa notícia aos seguidores."Recentemente, surgiram notícias de que havia abortado... Não pude negar, porque era o que acreditávamos que aconteceria. Era incompatível com a vida. Preparámo-nos um mês para o pior. Como a gravidez estava muito avançada tivemos de confirmar com o exame. Depois de ter chorado um mês inteiro, de ter feito dano, enquanto tinha o meu segundo filho na barriga, ontem chegou-nos a notícia menos esperada: o bebé está bem. Está tudo normal. Ainda não processámos, foi um mês muito difícil e isto é começar de novo. Obrigado", reiterou Mina Bonino, através da conta de Twitter.