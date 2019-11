Juanfran jogou no Atlético Madrid durante 8 épocas e no último verão o defesa espanhol deixou os colchoneros, aos 34 aos, para iniciar uma aventura no futebol brasileiro, no São Paulo. Mas não esqueceu o seu anterior clube e segue atentamente tudo o que se passa na capital espanhola. Numa entrevista ao jornal 'Marca' o jogador falou de João Félix, teceu rasgados elogios ao jovem português mas deixou-lhe um aviso."Gosto muito dele. Além do mais dizem-me do balneário que é um bom miúdo, trabalhador, que está com os olhos bem abertos, que quer aprender, é respeitador... Acho que com todas estas qualidades as coisas podem correr-lhe bem", considerou Juanfran."Como adepto do Atlético Madrid gosto de o ver jogar, tem umas qualidades incríveis e penso que o mister está a fazer um bom trabalho com ele, porque se quer ser um jogador importante no Atlético Madrid tem que dar mais e mais a cada dia. Não pode conformar-se em ser o grande João Félix do Benfica ou o João Félix jovem, que tem qualidades incríveis. Se queres triunfar no Atlético Madrid tens que dar muito mais e penso que ele vai conseguir fazê-lo. Falam-me muito bem dele e eu estou a fazer força para que o mister tire o melhor do João Félix, para que nos possa dar muitas alegrias", concluiu.