«Não quero sair do Real Madrid»: Marcelo 'responde' ao possível interesse da Juventus

Marcelo não pensa sair do Real Madrid, pelo menos foi isso que o lateral-esquerdo brasileiro afirmou, em direto no Instagram, numa chamada com o ex-internacional italiano Paolo Cannavaro.

"Não quero sair e acho que o Real Madrid também não me deixaria. Estou muito bem. Desde que cheguei aqui [a Espanha] com a minha família, que tenho tido uma história incrível. Não sei se o interesse da Juventus é verdadeiro", confessou.

Desafiado pelo antigo defesa italiano, Marcelo mostrou-se indeciso em escolher entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, uma questão que diz ser "para lixar quem gosta de futebol".

"Essa é uma pergunta para lixar quem gosta de futebol. Cada um tem as suas qualidades. Como eu treinei com o Cristiano e joguei ao lado dele durante dez anos, a motivação que ele te passa dentro de campo, as coisas que ele faz, o jeito de falar, como te conduz... é top. Mas com bola, Messi pode estar parado e, do nada, começa a correr e aí...", frisou.

As comparações entre duplas não pararam e até Vinícius e Rodrygo, extremos brasileiros do Real Madrid, foram chamados a 'teste'.

"O Vinícius é explosão total, tem uma finalização incrível. É top, top. A velocidade que ele tem com bola, jogou futsal... lembra-me o Robinho, só que mais veloz. E o Rodrygo é mais calmo, tranquilo e parece que já vem a jogar há dez anos. Inteligente. São diferentes. Eu digo-lhes para terem calma, porque a hora deles vai chegar. Agora é dar [a bola] para o Benzema, que faz os golos", disse, entre risos.