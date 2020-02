«Não se alarmem»: o relato do jornalista que acompanhou o Valencia e está infectado com o coronavírus

O jornalista, de 44 anos, que acompanhou o Valencia a Itália e está infectado com o coronavírus, deixou uma mensagem de tranquilidade. Está internado desde a última madrugada e garante estar bem.





"Tenho os sintomas de gripe, nada mais. Estou bem, tranquilo e a ser muito bem tratado", disse citado pelo jornal 'Las Provincias", que não revela a sua identidade."Por decisão minha, fui ao médico e mandaram-me ir ao hospital fazer os testes. Tinha estado en Milão [jogo do Valencia com a Atalanta] e creio que era minha obrigação ser visto. Ontem não fui trabalhar", acrescenta, frisando sentir-se bem."Na verdade, os sintomas que tenho não me impediriam de trabalhar mas fiz os testes por uma questão de responsabilidade. Não se alarmem, estou ótimo", acrescentou.