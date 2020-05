Nasri e a época no Sevilha: «Sampaoli disse-me podes beber, sair que eu encubro-te»

O médio francês Samir Nasri, que na temporada 2016/2017 esteve cedido ao Sevilha, na altura orientado por Jorge Sampaoli, revelou num direto no Instagram, a relação especial que tinha com o treinador argentino.





"Tive um relacionamento de amizade com Sampaoli. Ele era um amigo, não um treinador. E com Juanma Lillo [treinador adjunto] era um relacionamento de pai e filho. Ficava arrepiado ao ouvir os discursos de Sampaoli no balneário e eu nem entendia espanhol!", afirmou Nasri."Sampaoli gostava tanto de mi que me disse: ‘Vem para a nossa equipa, podes beber, ir às discotecas, fazer o que quiseres que eu encubro-te perante o clube. Só te peço que seja bom em campo no fim de semana. Na verdade, se eu quisesse ir ver a minha família durante um fim de semana que não precisasse de jogar, Sampaoli dizia que ficava a cuidar do meu cão", confessou o futebolista.