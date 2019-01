Navas: «No dia em que pensar que não posso ser titular vou para casa»

Keylor Navas, guarda-redes do Real Madrid, acredita que tem tudo para ser titular nos merengues. O guardião falou do que pensa, numa temporada em que tem sido relegado para o banco por Courtois."No dia em que pensar que não posso ser titular vou para casa e dedico-me a outra coisa. Sempre trabalhei para ser titular. Há uma pessoa que tomas as decisões e nós só temos de esforçar-nos, trabalhar e apresentar rendimento", revelou à agência EFE, no dia em que recebeu o troféu Comunidade Iberoamericana, integrado nos Prémios Nacionais do Desporto.Thibaut Courtois está agora lesionado e Navas, que foi aposta na Taça do Rei, pode ter mais oportunidades, mas não é algo que consiga prever: "Não estou a julgar o que quer que seja, mas quando subo ao relvado acho que tenho estado bem e isso tem de ser valorizado. Não sabemos o que vai acontecer, apenas o treinador sabe. Estou 100 por cento à disposição do treinador e da equipa".Apesar da situação, o guarda-redes diz-se feliz no Bernabéu: "Sim, vejo-me a ficar muitos anos aqui. Ninguém pode prever o futuro, mas eu vivo o presente e esse presente é o Real Madrid. Vou continuar a dar tudo".