Navas pediu ao Real Madrid para sair e sonha com o PSG

Keylor Navas pediu ao Real Madrid para sair neste mercado, segundo informa esta quarta-feira o diário 'Marca'.O guarda-redes costa-riquenho, de 32 anos, arrancou a sua sexta temporada no Santiago Bernabéu mas o facto de ter perdido a titularidade de forma aparentemente definitiva para Thibaut Courtois fê-lo perceber que o futuro será mais risonho fora de Madrid. O guardião comunicou então a sua decisão aos responsáveis do clube merengue.Por seu lado, o Real Madrid já tenta acautelar a saída de Navas: é preciso encontrar um outro guardião no mercado. O perfil está traçado e passa por alguém experiente e que esteja disponível para um contrato de apenas um ano, uma vez que o jovem Andriy Lunin, cedido esta temporada ao Valladolid, deve ser aposta para o plantel blanco em 2020/2021.Quanto a Navas, mantém a ideia de tentar ingressar num clube que lhe pague sensivelmente o mesmo que recebe em Espanha. O Paris Saint-Germain seria um bom destino e até já esteve interessado no guarda-redes. De resto, ainda segundo o jornal 'Marca', do lado de Navas há otimismo sobre este desfecho.