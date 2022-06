Nélson Monte na lista de dispensados do recém-promovido Almeria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa português Nélson Monte faz parte de uma lista de três jogadores em final de contrato que vão abandonar o Almeria, emblema que garantiu o regresso ao principal escalão do futebol espanhol, anunciou esta sexta-feira o clube.

Monte, central de 26 anos, chegou ao Almeria em março, depois de abandonar o Dnipro-1 e a Ucrânia devido à invasão russa, e acabou por não efetuar qualquer jogo pelo clube na caminhada à subida e ao primeiro lugar da segunda divisão espanhola.

O defesa luso fez a formação no Benfica e Rio Ave e iniciou carreira no emblema de Vila do Conde, antes de rumar ao futebol ucraniano.

Nesta lista aparece também o guarda-redes georgiano Giorgi Makaridze, de 32 anos, que antes de chegar a Espanha passou por Feirense, Moreirense, Rio Ave e Vitória de Setúbal.

Em 2020/21, Makaridze foi titular absoluto da baliza do Almeria, estatuto que perdeu na última temporada para o espanhol Fernando Martinez, tendo efetuado apenas cinco jogos.

O lateral direito Aitor Bunuel encerra a lista de jogadores que vão abandonar o clube.

Para já, no regresso à La Liga após nove anos de ausência, o Almeria continua a contar com os internacionais portugueses Daniel Carriço e Dyego Costa, assim como com Samuel Costa.