Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nélson Pereira otimista por Luís Maximiano: «Encaixará bem no Barcelona» Antigo treinador de guarda-redes do Sporting sublinha qualidades de Max, que no verão saiu para o Granada e está a ser associado ao Barça





• Foto: Pedro Ferreira