Nélson Semedo a um passo de ser colega de Ronaldo ao abrigo de um meganegócio

O novo destino de Nélson Semedo está prestes a ser Itália, mais propriamente a Juventus de Cristiano Ronaldo, segundo noticia o jornal 'Sport'. O lateral português do Barcelona deverá deixar a Catalunha na sequência de um meganegócio entre clubes. De acordo com o orgão de comunicação social catalão, já há um princípio de acordo entre emblemas.





Desde logo, o emblema de Turim paga 20 milhões pelo futebolista campeão em Portugal pelo Benfica e que finda contrato em junho de 2022. Além disso, os catalães irão receber também o lateral italiano De Sciglio e o médio bósnio Miralem Pjanic.O negócio ainda apenas não é realidade porque falta o 'sim' de Semedo à vecchia signora, algo que não deverá ser complicado de alcançar, ao contrário do que se passou com o médio Arthur, que se recusou a sair do Barcelona. O 'Sport' explica que o empresário Jorge Mendes tem tudo alinhavado e a transferência irá avante.Os 25 milhões de euros serão, depois, utilizados para tentar ajudar a contratar o avançado Lautaro Martínez ao Inter Milão.Recorde-se que o Barcelona pagou 35 milhões de euros ao Benfica pela transferência de Nélson Semedo em 2017.