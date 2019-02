Nélson Semedo aborda duplo duelo com o Real Madrid e recorda tempos no Benfica

Na véspera do Barcelona se deslocar á capital espanhola para a 2.ª mão das meias finais da Taça do Rei, Nélson Semedo faz manchete do diário desportivo catalão 'L'Esportiu' abordando o duplo duelo com o rival Real Madrid (quarta feira para a Taça do Rei e sábado para a liga espanhola)."O futebol não vive no passado. Todos os jogos têm a sua história. Queremos continuar a vencer, mas conscientes que não será fácil vencer o Real Madrid, seja no Santiago Bernabéu ou noutro estádio. Mas temos uma grande equipa e podemos ganhar", afirmou Nélson Semedo, mostrando confiança num bom resultado em Madrid, depois de na 1.ª mão terem empatado (1-1) "As duas partidas são importantes. A de amanhã dá-nos passagem à final de um título que queremos manter. Mas no sábado é igualmente importante porque se ganharmos damos um passo importante para a conquista do título. Queremos duas vitórias. Sabemos que não será fácil, porque eles estão ansiosos para nos vencer", considerou o lateral do Barcelona.Nesta entrevista, Nélson Semedo recordou ainda os tempos em que jogou no Benfica e a diferenças que encontrou no Barcelona: "O que tenho notado é que aqui é preciso ter sempre a bola. No Benfica também, mas aqui é muito mais. A velocidade e a colocação da bola raramente pode falhar. Também se joga mais com o guarda-redes, é mais um jogador de campo", afirmou.