Nélson Semedo afastado do treino do Barcelona depois de polémica festa

Nélson Semedo falhou o treino desta quinta-feira do Barcelona "seguindo o protocolo estabelecido pela Liga", justificam os catalães.





Tudo porque o internacional português esteve numa festa de aniversário na qual, segundo a Cuatro, não se cumpriram as normas de segurança e o protocolo imposto pelas autoridades daquela região no que aos ajuntamentos diz respeito: por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, não são permitidas nesta fase de desconfinamento reuniões com mais de 15 pessoas e na festa estariam 20.Segundo a mesma fonte, Nélson Semedo terá estado no aniversário de um amigo no restaurante Casteldefels. Foram os restantes convivas que partilharam imagens das festividades, que entretanto foram apagadas das redes sociais.Recorde-se que a Liga espanhola - cuja principal competição regressa já amanhã - recomenda, por outro lado, que os futebolistas não mantenham por estes dias contactos com pessoas que não vivam no seu domicílio.O Barcelona defronta o Maiorca no sábado, às 21 horas.