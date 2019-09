Nelson Semedo arrasado em Espanha: «Um dos líderes do desastre»

O Barcelona está a passar por um momento delicado em Espanha; há quem questione o treinador Ernesto Valverde mas também há quem coloque em causa os desempenhos de Nelson Semedo. O internacional português é 'arrasado' esta segunda-feira num artigo do jornal 'As'. "Em vez de crescer, encolhe", pode ler-se.O jornal de Madrid escreve que Semedo "fez outro jogo inaceitável"e que Valverde faz "chover no molhado" ao apostar no lateral luso, recordando uma falha do português no jogo com a Roma na época passada que ditou o afastamento do Barcelona da Liga dos Campeões.O 'As' recorda que, "longe de se preocupar com o seu rendimento", Semedo e o seu empresário, Jorge Mendes, "utilizaram uma proposta do Atlético Madrid para tentar uma melhoria do contrato". E como o Barcelona não o queria vender, adianta o jornal, "Mendes tentou arrancar uma atualização das condições salariais do internacional português".E vai mais longe: "Num movimento parecido ao de Ter Stegen depois dos seus dois primeiros anos no Barça, reclamaram a titularidade indiscutível para um futebolista que dividiu minutos com Sergi Roberto na lateral direita nos dois primeiros anos."Só que, constata o mesmo artigo, "Semedo em vez de crescer, encolhe". "Depois de um mau início em San Mamés e de um jogo horrível em Pamplona, frente ao Dortmund confirmou que toma decisões de forma pouco consciente." E acrescenta: "O jogo que fez em Granada foi inaceitável".A finalizar, garante que Semedo é um dos responsáveis pelo mau momento por que passa o Barcelona: "O Barça está numa situação difícil e Semedo, um jogador que se destaca pelas subidas ao ataque mas com lacunas infinitas na defesa, está entre os líderes do desastre."