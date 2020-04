Nélson Semedo com proposta para renovar três épocas com o Barcelona

Nélson Semedo ainda tem mais dois anos de contrato mas, segundo o jornal 'Marca', o Barcelona apresentou-lhe no início de 2020 uma proposta de renovação por mais três épocas, ou seja, até 2025.





Alguns meios de comunicação em Inglaterra falavam numa possível troca com João Cancelo, do Manchester City, pelo que o defesa português está, segundo o mesmo jornal, expectante relativamente ao seu futuro. Não sabe se sempre vai renovar ou se pode ser incluído numa operação de mercado. Seja como for, as negociações entre o Barcelona e Jorge Mendes, com vista ao prolongamento do contrato, estão paradas.A seu favor Semedo tem o facto de ser o único lateral direito de raiz neste momento disponível no plantel que Quique Setien.