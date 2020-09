Nélson Semedo e Trincão nos convocados do Barcelona para estreia de Koeman

O defesa Nélson Semedo e o avançado Francisco Trincão integram a primeira lista de convocados do treinador do Barcelona, Ronald Koeman, para o encontro particular com o Nàstic Tarragona, da segunda divisão B espanhola.

Koeman, que em agosto substituiu Quique Setién no comando técnico dos catalães, chamou 25 jogadores para o jogo de hoje, entre os quais Lionel Messi, que depois de ter manifestado intenção de deixar o clube acabou por se juntar aos treinos coletivos a meio da semana.

De fora das opções para a estreia do técnico holandês no banco do Barcelona ficaram Luis Suárez e Vidal.

O encontro entre o Barcelona e o Nàstic de Tarragona realiza-se no dia em que arranca a liga espanhola, depois de o encontro da primeira jornada entre os catalães e o recém-promovido Elche, ter sido adiado para data a anunciar.

O clube anunciou, entretanto, que o bósnio Miralem Pjanic e o francês Jean-Claude Todibo receberam alta médica depois de terem cumprido um período de quarentena após testes positivos para a covid-19.