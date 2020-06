Nélson Semedo ligou o 'turbo' e foi o mais rápido da jornada em Espanha

Nélson Semedo foi o jogador mais rápido da jornada 30 da Liga espanhola, ao atingir num sprint no duelo diante do Sevilha, há uma semana, a incrível velocidade de 35,16 km/h, segundo os dados apresentados esta sexta-feira pelo campeonato do país vizinho.





@_nelsonsemedo_ es un TREN DE ALTA VELOCIDAD.



¡@Renfe nos trae el ránking de los jugadores mas rápidos de la jornada 30 en #LaLigaSantander! pic.twitter.com/42H3ms8CA6 — LaLiga (@LaLiga) June 26, 2020

O defesa do Barcelona, que nesse jogo atuou os 90 minutos, foi mesmo o único a superar a barreira dos 35 km/h, ficando à frente de Alejandro Pozo (34,85 km/h) e Alexander Isak (34,61 km/h). Not aainda para a presença de Vinícius Jr., que foi o quarto mais veloz, com 34,47 km/h.