Nélson Semedo: «Messi não é deste mundo»

Nélson Semedo começou a cimentar o seu estatuto de titular no Barcelona na presente temporada, depois de ter sido utilizado na última época enquanto alternativa regular a Sergi Roberto. O lateral português tem sido um elemento em ascendente na turma de Ernesto Valverde e deverá voltar a confirmar essa tendência com a titularidade no duplo confronto frente ao Real Madrid (os blaugrana e merengues jogam esta quarta-feira para a segunda mão da Taça do Rei e no próximo sábado para a Liga espanhola).Em entrevista concedida ao 'L'Esportiu', o lateral português fez a antevisão às duas partidas e confia que Lionel Messi irá desequilibrar a balança em favor do Barcelona. Semedo não se poupou nos elogios ao astro argentino, tendo até revelado pormenores de Messi durante as sessões de treino blaugrana. "Não há adjetivos para o qualificar, não é deste mundo. É um grande jogador que nos surpreende a todos em cada jogo e nos ajuda muito, porque pode decidir jogos, títulos, o que ele quiser. Até nos treinos faz o mesmo, mas aí sofremos todos, porque em muitas ocasiões ele joga como 'joker' e sofrem os dois lados", revelou o lateral.Convidado a comparar o argentino com o seu compatriota e grande estrela do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, Nélson Semedo recusou entrar por esse caminho. "É uma pergunta complicada para alguém português. São dois jogadores muito bons e diferentes. Tenho o privilégio de jogar com os dois e desfruto de cada momento", reiterou.