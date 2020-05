Nélson Semedo não renova e espanhóis avançam que vai mesmo deixar o Barcelona

Nélson Semedo tem sido apontado à porta de saída do Barcelona e esse cenário deve mesmo concretizar-se no final da temporada porque o lateral português não aceitou a proposta de renovação do vínculo válido até junho de 2022.





Segundo a 'Marca' a direção do emblema catalão ofereceu mais três anos de contrato a Nélson Semedo, mas não se mostrou disponível para satisfazer as exigências financeiras do jogador de 26 anos e por isso as partes não chegaram a acordo.Assim sendo o internacional luso está definitivamente no mercado e sabe-se que tem vários interessados nos seus serviços como Manchester City Juventus . O Barcelona pede cerca de 40 milhões de euros pelo passe de Nélson Semedo, mas o negócio poderá incluir jogadores como moeda de troca.