«Nem as botas Maradona atava como nós. Controlava uma maçã, um adesivo, o que fosse»

Maradona deixou os relvados em 1998, mas ainda hoje é visto como uma dos melhores do mundo de sempre. Na sua carreira, conta com duas passagens por Espanha - jogou no Barcelona e no Sevilla - e os antigos companheiros lembram ao jornal 'Marca', o talento de quem tinha qualidades técnicas fora do comum.





Marcos Alonso representava o Barcelona quando o emblema catalão pagou 1200 milhões de pesetas para contratar o avançado ao Boca Juniors e lembra o que ele fez no primeiro dia de treinos. "É do melhor que conheci no futebol. Era o melhor daquela época, com muita distância. No primeiro dia que chegou ao balneário apanhou umas meias enroladas e começou a dar, pelo que sei, mil toques ou mais. Pensámos, se ele faz isto com umas meias...", revelou o antigo jogador blaugrana.Víctor Muñoz corrobora a ideia de Marcos Alonso e lamenta que não tenha ficado no Barcelona mais tempo. "Perdeu-se uma época que teria sido brilhante se durasse nove ou dez anos, mas não podia acabar. Maradona marcou os anos 80, mas não com o Barcelona, devido às lesões e hepatites. Não pode mostrar o que era", vincou o antigo médio.Já Rafa Paz conheceu Maradona no Sevilla, na segunda passagem pelo futebol espanhol, depois de sete temporadas no Nápoles e lembra o que sentiu quando o argentino chegou à Andaluzia. "A cidade recebeu-o com uma enorme expectativa. Iríamos ter a estrela maior de todos os tempos. Impressionou-me quando o conheci. Só a sua presença impunha respeito, não sei porque o idolatrávamos", deu conta ao jornal 'Marca', explicando ainda como este encantava nos treinos: "Ele era especial, diferente. Isso via-se até nas peladinhas. Controlava cada bola e devolvia de forma distinta. Suava futebol por todos os poros".Ainda assim, prossegue Rafa Paz, Maradona não foi suficiente para catapultar o emblema de Sevilha. "Foi um futebolista excecional, que mostrou toda a sua qualidade humana e futebolística, mas com ele não demos o salto, faltou-nos isso".Pichi Alonso, jogador que representou o Barcelona durante quatro temporadas, também salientou o melhor atributo de Maradona: "A qualidade técnica", a qual foi também evidenciada por Víctor Muñoz: "Fazia coisas incríveis nos treinos. Protegia a bola, controlava qualquer objeto redondo, tinha potencialidade de saída, acertar, sabia sair dos espaços. Tecnicamente era insuperável".Todavia, Pichi Alonso vinca ainda os malabrismos que este fazia: "Nem as chuteiras atava como nós, muitas vezes ia com elas desatadas. Gostava da sensação de liberdade no pé e controlava uma maçã, um adesivo, o que fosse preciso", vincou, uma ideia também defendida por Marcos Alonso: "Num aniversário, chegou um amigo americano que lhe passou uma bola de rugby, na qual ele começou a dar toques e não a deixava cair. Um artista. Era incrível".