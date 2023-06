Abriu, no passado dia 1 de junho em Madrid, a 'LEGENDS, a Casa do Futebol', um projeto de La Liga. Trata-se de um espaço com 4200 metros quadrados com 600 artigos relacionados com futebol e com história em provas como o Campeonato do Mundo, Europeu, Copa América, Liga dos Campeões e Taça dos Libertadores, entre outros.As camislas são alguns dos objetos presentes e de figuras como Pelé e Maradona, mas também outraos nomes com ligação ao futebol português. Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto e também uma camisola antiga dos portistas. E também se encontra em exposição uma camisola de PortugalAlém da exposição, o espaço conta com uma loja, um cinema 4 D e jogos com realidade aumentada, entre outras atividades.