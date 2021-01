Neve nas bancadas do Wanda Metropolitano: assim está o palco do Atlético Madrid-Sevilha

Atlético Madrid e Sevilha defrontam-se esta noite, em partida referente à 1.ª jornada da La Liga, e o emblema andaluz partilhou nas redes sociais uma imagem que espelha bem as dificuldades que os jogadores das duas equipas vão enfrentar ao longo dos noventa minutos por causa das baixas temperaturas que se fazem sentir.

Nos últimos dias o território espanhol, nomeadamente a capital, tem sido fustigado por uma das maiores vagas de frio das últimas décadas, e esta terça-feira as bancadas do Wanda Metropolitano estão ainda repletas de neve, como testemunha uma publicação feita pelo Sevilha na conta oficial do Twitter.