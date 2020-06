Neymar condenado a pagar 6,7 milhões de euros ao Barcelona

O Juzgado Social de Barcelona deu esta sexta-feira razão ao clube catalão no diferendo com Neymar pelo que o internacional brasileiro, agora no PSG terá de pagar 6,7 milhões de euros aos blaugrana.





Em dezembro, Neymar havia avançado com um processo contra o clube que deixou no verão de 2017 para rumar ao PSG, devido a alegados incumprimentos no pagamento do prémio de renovação de contrato em 2016 (renovou até 2021) no valor de 43,6 milhões de euros. A justiça espanhola deu agora razão ao clube mas a decisão é passível de recurso.