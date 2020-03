Neymar define orçamento do Barcelona para a próxima temporada  

O Barcelona tem vindo a fortalecer o seu plantel para segurar os seus objetivos e, segundo o jornal ‘Marca’, o emblema catalão já terá os seus alvos de transferências definidos. Mas haverá um jogador que a chegar ao Camp Nou poderá mudar o montante que o clube de Nelson Semedo irá utilizar no reforço do plantel: Neymar, do Paris Saint-Germain.





A decisão de fazer regressar o craque brasileiro de 28 anos aos espanhóis depende de Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona que está no final de mandato (termina em 2021) e quererá ganhar mais um titulo de expressão, como a Liga dos Campeões. Caso este ano não atinja esse objetivo, será previsível um grande investimento para o próximo ano e assim o regresso de Neymar estará em cima da mesa.O problema será o dinheiro. Neymar está avaliado em 160 milhões de euros e, relembrando que chegou a Paris proveniente de Barcelona por 220 milhões de euros, não será expectável qualquer tipo de desconto. Independentemente do preço de compra, o outro problema será o salário do jogador, que significaria um novo golpe na massa salarial de uma equipa que já paga vários salários exorbitantes (mais de 70 milhões de euros em salários).A despesa envolvida na possível transferência de Neymar determinará que outros jogadores poderão reforçar a equipa no verão. Sabe-se que o conjunto de Quique Setién tem necessidade de um avançado. O argentino Lautaro Martínez (Inter Milão) é o alvo número principal dos catalães, mas o preço de 110 milhões será compatível com a chegada de Neymar. Outra opção que o Barcelona também leva em consideração é o alemão Timo Werner, do Leipzig, que custaria bem menos do que Lautaro.