Neymar disposto a esquecer 43 milhões de euros para voltar ao Barcelona

Neymar continua com o Barcelona na cabeça , apesar de já ter demonstrado em campo com a camisola do PSG que, não foi por não o terem deixado sair durante este verão, em que protagonizou uma das 'novelas' do mercado de transferências, que não dá tudo para ajudar o campeão francês a triunfar.Ainda assim, o internacional brasileiro não desistiu de sair e nos bastidores continua a negociar com o clube catalão. Segundo avança a Cadena Ser, Neymar está disposto a deixar cair um processo judicial onde reclama 43 milhões de euros, para tentar convencer os responsáveis do clube catalão a lutarem pela sua contratção.Neymar está na Justiça com um processo contra o Barcelona, devido à sua primeira renovação contratual, realizada em 2016, em que o jogador reclama 43 milhões de euros pelo novo vínculo.Mas uma assinatura, que implicaria a compra do passe de Neymar, pode complicar o acordo, já que os responsáveis catalães não estarão muito disponíveis para se comprometer com um documento assinado.