Neymar e a história escondida sobre as movimentações rumo ao Real Madrid

Neymar fez soar o alarme aos 12 minutos do particular Brasil-Nigéria e Tite mandou-o sair

Neymar volta a ser notícia em Espanha esta segunda-feira, um dia depois de ter saído do jogo particular do Brasil com a Nigéria com queixas na coxa esquerda. E se do outro lado do Atlântico a lesão do internacional brasileiro é o tema que preocupa , em Espanha o jornal 'Marca' revela o que intitula de ser "a verdade sobre o caso Neymar e o Real Madrid".Segundo a publicação espanhola, a intenção de Neymar durante o mercado de transferências do último verão era assinar pelo clube merengue e que acreditou num final feliz até muito perto d final de agosto.Neymar terá conversado com Sérgio Ramos, Casemiro, Marcelo e também com Luka Modric sobre a possibilidade de vestir de 'blanco' e, segundo a publicação, até os milhões que terá oferecido do próprio bolso para somar à oferta do Barcelona ao PSG foi afinal uma jogada de bastidores depois de confirmar que o Real Madrid teria saído da corrida.Uma história que leva a crer que as movimentações para que Neymar no futuro represente o Real Madrid não ficarão por aqui.