«Neymar quer voltar ao Barcelona, mas PSG não o vai deixar ir facilmente»

Neymar saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain no verão de 2017 e nas últimas semanas tem-se falado de um possível regresso do brasileiro à Catalunha. Em declarações ao Goal.com, Martín Montoya abordou essa possibilidade."Penso que o Neymar quer voltar ao Barcelona porque se sentiu cómodo e adaptado durante os três anos em que esteve no clube. Teve uma conexão maravilhosa com o Luis Suárez e o Messi", começou por dizer o atual jogador do Brighton, antes de referir que acha "muito difícil" o regresso do brasileiro, por uma razão."O PSG também é uma grande equipa e acho que não o vai deixar ir facilmente. Pagaram uma grande quantidade de dinheiro por ele e não acredito que o Barcelona pague o mesmo preço para o trazer de volta".O próximo jogo do Barcelona vai ser em Milão frente ao Inter (curiosamente, as últimas duas equipas de Montoya). O lateral acredita que os catalães são favoritos a conquistar a Liga dos Campeões."O Barça é sempre o Barça. São uma das melhores equipas e pode ganhar-te em qualquer altura. Tem jogadores fantásticos. Olha para o Tottenham, tem uma grande equipa e foi superado em Wembley. A competição é muito renhida, mas penso que o Barcelona é o favorito", disse.