Neymar regressa ao Barcelona se fizer apenas dois telefonemas

A novela do possível regresso de Neymar ao Barcelona, dois anos depois de ter deixado os catalães rumo ao PSG, está longe de chegar ao fim, mas conhece esta sexta-feira mais um capítulo.Segundo o 'Mundo Deportivo', os blaugrana esperam um gesto - ou melhor, dois... - do internacional brasileiro para saber se podem contar com o regresso a Camp Nou. Para isso, o camisola 10 do PSG teria de comunicar ao emblema parisiense a vontade de regressar a Espanha - e negociar uma saída a um "preço razoável", com escreve o jornal - e ligar a Bartomeu, presidente do Barcelona, para o informar das suas pretensões de voltar ao emblema pelo qual conquistou dois campeonatos, três Taças do Rei e uma Liga dos Campeões.Escreve o 'Mundo Deportivo' que o dirigente do emblema catalão exige, naturalmente, que Neymar retire o processo que tem a decorrer contra o clube, no qual reclama uma indemnização pela sua renovação de contrato.