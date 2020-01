Neymar sobre Vinícius e Rodrygo: «Vão ser muito melhores do que aquilo que são»

Neymar não tem dúvidas de que Vinícius e Rodrygo, ambos extremos do Real Madrid, terão um futuro risonho no futebol europeu. Em entrevista exclusiva ao 'Globoesporte.com', o internacional brasileiro do Paris Saint-Germain afirmou que os dois compatriotas "vão ser muito melhores do que aquilo são atualmente".





"Tanto o Rodrygo como o Vinicius Jr são jogadores de grande qualidade. Estão a demonstrar isso no Real Madrid e eu estou a torcer para que eles possam vencer e desfrutar do futebol europeu. Estão há pouco tempo, vão criar experiência, amadurecer um pouco mais e vão ser muito melhores do que são agora", afirmou o extremo dos parisienses ao site brasileiro.Neymar acrescentou ainda que ambos os jogadores "estão a surpreender" no emblema merengue, criticando a pressão que é muitas vezes exigida no Brasil aos jogadores que chegam aos campeonatos europeus."No Brasil, é tudo um pouco apressado. Querem que eles resolvam logo, que arrebentem com todos os campeonatos. A adaptação é difícil. É difícil chegar e jogar ao mais alto nível num clube como Real Madrid e Barcelona, além de outros. Mas, os dois estão a surpreender. E isso demonstra que eles têm maturidade e uma personalidade que é surreal. Só espero que eles sigam este caminho, focados, nunca deixem de ser felizes, desfrutem do futebol e eu estarei sempre a apoiá-los", concluiu.