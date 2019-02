Neymar vai a julgamento por fraude e corrupção

Neymar vai ser julgado em Espanha por fraude e corrupção devido à alegada ocultação do verdadeiro valor da sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013, segundo avançou a rádio Cadena SER.A par do avançado brasileiro estão envolvidos ainda os seus pais e a empresa da família, o Barcelona e seu presidente Josep María Bartomeu, o ex-presidente do clube Sandro Rosell e o Santos e o seu ex-'vice' Odílio Rodrigues.As autoridades espanholas reclamam ter competência para julgar o caso, ao invés de ser a justiça brasileiro, uma vez que está envolvido um clube espanhol e o jogador acabou por vir a ter residência oficial em Espanha.Recorde-se que a transferência de Neymar para o Barcelona foi inicialmente avaliada em cerca de 57 milhões de euros, mas notícias posteriores deram conta de que o negócio poderia mesmo ter ultrapassado os 100 milhões. A empresa D.I.S., que tinha 40 por cento do passe do avançado, sente-se enganada e reclama uma indemnização em tribunal.O jogador transferiu-se em 2017 para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, a maior transferência de sempre de um futebolista.