A transferência podia consumar-se já este verão e o facto de o Real Madrid ter contrato com a Adidas por mais dois anos não preocupa, até porque já houve casos de clubes que mudaram de marca antes do final do acordo. Aconteceu com o Chelsea (em 2016 cortou com a Adidas e 'assinou' com a Nike) e com o Milan (este ano também 'rasgou' o acordo com a marca alemã e vinculou-se à Puma).Ciente de tudo isto, o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, viajou para o Brasil com o intuito de convencer o jogador a cumprir o contrato comos franceses.