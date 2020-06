Nolito contratado pelo Celta ao Sevilha até ao final da época e mais uma

Nolito, que representou o Benfica entre 2011 e 2013, vai reforçar o Celta de Vigo neste final de época e na próxima temporada, após se desvincular do Sevilha, informou esta quinta-feira o clube galego.

O extremo Nolito, de 33 anos, já se encontra em Vigo para se submeter a exames médicos e poderá mesmo ser utilizado pelo treinador Óscar Garcia Junyent no domingo contra o Alavés, no estádio de Balaídos, na retoma da Liga espanhola.

Manuel Agudo, vulgo Nolito, regressa ao Celta quatro anos após ter saído para os ingleses do Manchester City, onde permaneceu apenas uma época, já que no verão de 2017 assinou contrato com o Sevilha, clube que representou por três temporadas.

A contratação de Nolito, fora das janelas definidas para as transferências, só é possível pelo recurso à norma espanhola de que um clube pode contratar internamente um 'substituto' para um jogador lesionado de longa duração.

A perda de longo prazo do guarda-redes Sergio Álvarez, de 33 anos, que no final de maio sofreu uma rotura do menisco do joelho direito, permite que o Celta recorra a essa norma para contratar Nolito para as últimas jornadas da Liga.