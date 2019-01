O avançado espanhol Nolito vai desfalcar durante cerca de três meses o Sevilha, depois de se ter lesionado este sábado no perónio durante o treino.A lesão aconteceu durante o treino nas instalações do Athletic de Bilbau, com quem o Sevilha vai jogar no domingo, em jogo do campeonato espanhol.Contratado esta temporada ao Manchester City, Nolito, ex-jogador do Benfica, não tem sido titular nos andaluzes, embora já tenha sido utilizado em 16 partidas.