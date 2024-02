Nolito nega detenção de um dos irmãos por tráfico de droga

Nolito, antigo jogador do Benfica, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para desmentir uma notícia que foi avançada e rapidamente difundida em Espanha, que dava conta de que um dos seus irmãos terá sido um dos quatro detidos numa recente operação liderada pelo Serviço Marítimo da Guarda Civil de Cádiz.

"Serve este comunicado para esclarecer que a notícia sobre a detenção de um dos meus irmãos, em Sanlúcar, numa 'narcolancha' é absolutamente falsa. Assim, gostava que os meios de comunicação que fizeram eco com esta notícia retirassem a minha imagem e o meu nome e me desvinculassem desta informação que nada tem a ver com a minha pessoa ou alguém da minha família. Caso isto não venha a acontecer, reservar-me-ei ao direito de dar início a todas as ações legais que visem todos os que contribuíram para a difusão do meu nome na referida notícia. Muito obrigado", pode ler-se no esclarecimento feito hoje pelo futebolista espanhol.





Nolito, que terminou a carreira na última época ao serviço do UD Ibiza, chegou ao Benfica no verão de 2011, proveniente do Barcelona. De águia ao peito, o ala/extremo espanhol disputou um total de 63 jogos, tendo marcado 16 golos e somado nove assistências.