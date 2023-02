Nomeados do Real Madrid faltam à gala da FIFA: Benzema é ausência de peso

O jornal 'Marca' garante que não haverá qualquer nomeado do Real Madrid na gala da FIFA, que terá lugar esta noite em Paris. O diário espanhol sustenta que a mudança da data da atribuição do galardão foi decisiva para o efeito, contemplando os desempenhos no Mundial de seleções, disputado nuns incomuns meses de novembro e dezembro.Assim, ao contrário do que aconteceu na gala da Bola de Ouro em que Karim Benzema foi o vencedor, será Lionel Messi, desta feita, a conquistar o prémio de melhor do Mundo para o organismo que gere o futebol mundial. O argentino que levou a alviceleste 'às costas' no Qatar'2022 será o mais votado, à frente de Benzema e Mbappé.Emilio Butragueño, diretor de relaciones institucionais do Real, será o único representando na capital francesa, onde não estarão Courtois, Modric, Rudiger, Valverde e Benzema, nomeados para várias categorias.Segundo a mesma fonte, Scaloni será considerado também o melhor treinador do Mundo, à frente do campeão europeu Carlo Ancelotti.