Novo caso de Covid-19 na seleção espanhola: suspeitas recaem sobre Adama Traoré

Depois de Oyarzabal – já rendido por Gerard Moreno –, há um novo caso positivo de Covid-19 na seleção espanhola. Segundo o 'AS', o teste não foi conclusivo, daí que a identidade do jogador não tenha sido divulgada, mas suspeita-se de Adama Traoré, uma vez que o avançado do Wolverhampton é o único dos 24 convocados por Luis Enrique que não aparece nas fotografias divulgadas pela federação. Hoje realiza novo teste.