Números de Casillas no FC Porto são uma verdadeira 'dor de cabeça' para Luis Enrique

Casillas nunca disse adeus à seleção espanhola e a crise de resultados da La Roja, a juntar às boas exibições do guardião do FC Porto, fazem Iker Casillas entrar na cogitações da seleção à ordem de Luis Enrique.As contas são feitas pelo diário 'AS' e não deixam espaço para dúvidas. Casillas é o guarda-redes que apresenta melhores números em comparação com os três guarda-redes convocados por Luis Enrique: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea) e Pau López (Betis).frente ao Sp. Braga deu a liderança isolada da Liga NOS aos dragões e marcou também o 50.º jogo sem sofrer golos de Casillas com o emblema portista. Esta época, em dez jogos disputados no campeonato, Casillas deixou as redes invioláveis em sete encontros e sofreu apenas seis golos. De Gea, guarda-redes às ordens de José Mourinho, em doze jogos já sofreu 21 golos e é o guardião da seleção espanhola que apresenta o pior registo. Kepa, do Chelsea, soma seis jogos pelos blues e já sofreu mais dois golos do que Casillas (oito). Já Pau Lopéz, colega de equipa de William Carvalho no Betis, consentiu 15 golos ao fim de 12 jornadas.De Gea e Casillas foram os guarda-redes que mais vestiram as cores da Roja na última década e as comparações são inevitáveis. O guarda-redes que chegou à Invicta em 2015 disputou 13.444 minutos com a camisola de Espanha e sofreu 67 golos, o equivalente a uma média de um golo sofrido a cada 200 minutos. Já De Gea, defendeu a Roja durante 3.322 minutos, tendo consentido 26 golos, uma média de um golo a cada 127 minutos.Casillas, que já se mostrou, vive o melhor arranque de época desde que chegou ao FC Porto e pode ser uma valente 'dor de cabeça' a Luis Enrique que viu complicar as contas da Espanha no apuramento para a 'Final Four' da Liga das Nações ao perder