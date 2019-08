O aviso a Ronaldo: «Se não quisesses sofrer, tivesses comprado o Manchester City»

Há um ano, Carlos Suárez vendeu a maioria que detinha no capital social do Valladolid a Ronaldo, tendo passado oficialmente o testemunho esta segunda-feira, revelando que avisou o antigo futebolista para os 'perigos' de viver para o clube.





"Tinha boas vibrações sobre o jogo com o Betis [ vitória do Valladolid por 2-1] e Ronaldo disse-me que íamos sofrer naquele jogo e até ao fim da época. Respondi-lhe: ‘se não quisesses sofrer, tivesses comprado o Manchester City’", revelou Suárez, que durante 18 anos liderou o clube da liga espanhola."Passarei a ter funções de representação, mas, se tiver de ajudar, fá-lo-ei sem problemas. Ronaldo aprendeu muito rápido, se alguém percebe de futebol é ele. Penso que tomei a decisão certa apesar de ter ofertas superiores. Demos um salto qualitativo e não me arrependo", referiu ainda.