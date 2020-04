Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O balanço de Peter Lim no Valencia: uma taça por 500 milhões de euros Proprietário do Valencia comprou 53 jogadores, desde 2014, e só venceu a Taça do Rei em 2018/19





• Foto: Marca