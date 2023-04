"O beijo da subida": Jogador do Marbella assume homossexualidade nos festejos da promoção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alberto Lejárraga, guarda-redes espanhol do modesto Marbella, aproveitou as celebrações da subida de divisão (do quarto para o terceiro escalão) para tornar pública a sua homossexualidade.

Através das redes sociais, o guardião espanhol partilhou uma mensagem de agradecimento ao companheiro e à família, revelando imagens onde os dois surgem a beijar-se após o final do jogo decisivo com o Jaen, que confirmou a subida do Marbella FC (triunfo por 1-0). "Muito obrigado por estarem sempre ao meu lado, nos bons e nos maus momentos. Desta vez celebramos algo bonito. Obrigado", escreveu o guardião de 28 anos.



Em Espanha, referem-se a este momento como "O beijo da subida".