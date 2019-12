O brutal golo de Suárez que está a dar a volta ao Mundo

Diante do Maiorca, numa partida na qual Lionel Messi tentou assumir o protagonismo com dois golos, acabou por ser de Luis Suárez o momento de maior magia, com um tento brutal de calcanhar. É um daqueles golos que merecem ser vistos e revistos... várias vezes!





Luis Suarez with a ridiculous back heel goal #BarcaMallorca #ForcaBarca pic.twitter.com/iHIp0RkP8Z — The Footy View (@TheFootyView_) December 7, 2019