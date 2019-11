O conselho de Palop a Suárez para evitar lesões: «Cada ano um quilo de peso a menos»

El soleo le empieza a dar la cara a @LuisSuarez9 , ya sabes con tu edad, cada año un kilo de peso menos . Funciona !!! — Andrés Palop (@Palop1) November 2, 2019

Luis Suárez teve de ser substituído aos 41 minutos do jogo do Barcelona, que terminou na derrota dos catalães frente ao Levante por 3-1 . O avançado uruguaio sentiu uma dor no músculo do sóleo, na perna direita, e teve mesmo de abandonar o relvado. A situação mereceu o comentário de Andrés Palop, antigo guarda-redes de Sevilha e Valencia, que deixou um conselho a Suárez. "O sóleo começa a mostrar a cara a Luis Suárez. Já sabes com a tua idade, cada ano um quilo de peso a menos. Funciona", escreveu Palop no Twitter.A mensagem do antigo guarda-redes foi entendida como uma crítica à forma física de Suárez e rapidamente se tornou viral, mas Palop veio explicar o que queria dizer. "Estava a dar um conselho a Suárez que eu mesmo segui quando jogava. Não foi nenhum recado", garantiu o agora treinador.Esta já não é a primeira vez que Suárez tem de parar devido a problemas musculares na perna direita. Em agosto, o uruguaio esteve sem jogar várias semanas, precisamente por causa da mesma lesão.