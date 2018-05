Continuar a ler

A publicação avança que Griezmann vai assinar por cinco temporadas, com um salário de 15 milhões por ano, ao qual se soma mais prémios por objetivos. O internacional francês receberá ainda um prémio de assinatura. A estes milhões é preciso ainda somar os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão com o Atlético Madrid que o Barcelona deverá concretizar a partir de 1 de julho.



Números que colocam Griezmann como 2.ª estrela do plantel, superado apenas por Messi. Este domingo, outro jornal espanhol, avança que o A publicação avança que Griezmann vai assinar por cinco temporadas, com um salário de 15 milhões por ano, ao qual se soma mais prémios por objetivos. O internacional francês receberá ainda um prémio de assinatura. A estes milhões é preciso ainda somar os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão com o Atlético Madrid que o Barcelona deverá concretizar a partir de 1 de julho.Números que colocam Griezmann como 2.ª estrela do plantel, superado apenas por Messi. Este domingo, outro jornal espanhol, avança que o argentino até já terá contactado com Griezmann para lhe dizer que estão de braços abertos à sua espera.

Griezmann é o jogador que o Barcelona quer garantir para a próxima época e por isso o clube catalão está disposto a abrir os cordões à bolsa, colocando o internacional francês como o segundo jogador mais caro do plantel.Segundo escreve este domingo o jornal espanhol 'Sport', que faz manchete com o tema, o Barcelona já terá chegado a um acordo com a irmã de Griezmann, representante do avançado francês, sobre os valores do seu novo contrato.