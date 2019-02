O desalento de Garay: «Nunca pensei que voltaria a passar por isto»

O Valencia, com Gonçalo Guedes de volta à titularidade garantiu os oitavos-de-final da Liga Europa ao bater (1-0) o Celtic no Mestalla . O encontro ficou ainda marcado pela lesão muscular de Ezequiel Garay que obrigará o argentino a parar um mês. O antigo central do Benfica já lamentou o sucedido."Nunca pensei, nem sequer imaginei que voltaria a passar por isto. Muito menos no momento em que me encontrava e como me sentia. Mas há uma pessoa que amo com a minha vida, a minha mulher, que me diz sempre que as coisas acontecem por algum motivo. Lamento que tenha chegado no momento menos indicado. Agora só me resta ser forte e recuperar-me o mais rapidamente possível, para poder ajudar de novo os meus companheiros", publicou Garay no Instagram, agradecendo as mensagens de apoio.