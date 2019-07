O desespero de Asensio: «Estás bem na vida e um golpe inesperado muda tudo»

O futebolista internacional espanhol Marcos Asensio, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do menisco esquerdo, confessou esta quinta-feira que está a viver dias muito duros, mas acredita que ainda vai viver uma grande temporada. O jogador do Real Madrid lesionou-se na terça-feira, num particular diante do Arsenal, nos Estados Unidos, referente à Internacional Champions Cup, e deverá estar afastado dos relvados entre seis e oito meses."Estão a ser dias muito duros para assimilar tudo, mas começo outro desafio pessoal na minha vida e continuo a acreditar que vai ser uma grande temporada. Vemo-nos em breve", escreveu o avançado na sua conta oficial do Instagram. Asensio prosseguiu para lamentar que "quando estás bem na vida um golpe inesperado pode mudar tudo por completo, num instante".O avançado internacional espanhol, de 23 anos, tinha entrado na segunda parte e ainda fez o 2-2 para o Real Madrid, antes de sair lesionado aos 65 minutos, num jogo em que a equipa espanhola triunfou no desempate por grandes penalidades.De resto, nesta altura os merengues têm três futebolistas lesionados. Além de Asensio, também Brahim Díaz (vai falhar toda a pré-época) e Mendy (um mês) estão fora das opções.